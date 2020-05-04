Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по обвинению в узурпации власти

Янукович занимал пост главы Незалежной с 2010 по 2014 год.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича. Экс-главу государства приговорили к двум месяцам заключения по подозрению в узурпации власти. Трансляция судебного заседания велась на YouTube-канале "Судебной власти", сообщили в ТАСС.

Адвокат Януковича заявил, что будут обжаловать приговор. Он добавил, что у ответчика есть доказательства фальсификации уголовного дела против экс-президента Украины.

нукович занимал пост главы Незалежной с 2010 по 2014 год. После Майдана он был отстранен от занимаемой должности, покинул страну и приехал в Россию.

Видео: YouTube / 112 Украина