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Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по обвинению в узурпации власти

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Янукович занимал пост главы Незалежной с 2010 по 2014 год.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины  Виктора Януковича. Экс-главу государства приговорили к двум месяцам заключения по подозрению в узурпации власти. Трансляция судебного заседания велась на YouTube-канале "Судебной власти", сообщили в ТАСС. 

Адвокат Януковича заявил, что будут обжаловать приговор. Он добавил, что у ответчика есть доказательства фальсификации уголовного дела против экс-президента Украины. 

нукович занимал пост главы Незалежной с 2010 по 2014 год. После Майдана он был отстранен от занимаемой должности, покинул страну и приехал в Россию. 

Видео: YouTube / 112 Украина

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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