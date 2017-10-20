Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 18:57
0
TretyakovaS
14
Код вставки плеера

Суд рассмотрит дело об обрушении школы в Мурино, где погиб рабочий

0
 
 

Завершилось расследование уголовного дела по факту обрушения конструкций спортивного зала строящейся школы в Мурино, в результате которого погиб рабочий. Дело направлено в суд.

Накануне было завершено расследование уголовного дела по факту обрушения конструкций спортивного зала строящейся школы в Мурино, где погиб работник субподрядной организации.

По данным следствия, при монтаже металлоконструкций возводимого здания были выявлены нарушения требований ГОСТ. К уголовной ответственности привлекли должностное лицо субподрядной организации.

А органы государственного строительного надзора в Ленобласти получили представление об устранении причин случившегося.

Уголовное дело передано в суд.

Родственникам погибшего в полной мере возместили материальный и моральный ущерб.  

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , происшствия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5