Суд рассмотрит дело об обрушении школы в Мурино, где погиб рабочий

Завершилось расследование уголовного дела по факту обрушения конструкций спортивного зала строящейся школы в Мурино, в результате которого погиб рабочий. Дело направлено в суд.

Накануне было завершено расследование уголовного дела по факту обрушения конструкций спортивного зала строящейся школы в Мурино, где погиб работник субподрядной организации.



По данным следствия, при монтаже металлоконструкций возводимого здания были выявлены нарушения требований ГОСТ. К уголовной ответственности привлекли должностное лицо субподрядной организации.



А органы государственного строительного надзора в Ленобласти получили представление об устранении причин случившегося.



Уголовное дело передано в суд.



Родственникам погибшего в полной мере возместили материальный и моральный ущерб.