Накануне было завершено расследование уголовного дела по факту обрушения конструкций спортивного зала строящейся школы в Мурино, где погиб работник субподрядной организации.
По данным следствия, при монтаже металлоконструкций возводимого здания были выявлены нарушения требований ГОСТ. К уголовной ответственности привлекли должностное лицо субподрядной организации.
А органы государственного строительного надзора в Ленобласти получили представление об устранении причин случившегося.
Уголовное дело передано в суд.
Родственникам погибшего в полной мере возместили материальный и моральный ущерб.
Суд рассмотрит дело об обрушении школы в Мурино, где погиб рабочий
Завершилось расследование уголовного дела по факту обрушения конструкций спортивного зала строящейся школы в Мурино, в результате которого погиб рабочий. Дело направлено в суд.
Накануне было завершено расследование уголовного дела по факту обрушения конструкций спортивного зала строящейся школы в Мурино, где погиб работник субподрядной организации.