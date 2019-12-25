Суд признал незаконным обыск у екатеринбуржца, убитого в квартире при задержании

Следователь полиции, выдав ордер, нарушила 182 статью Уголовно-процессуального кодекса.

Суд признал незаконным обыск у екатеринбуржца Владимира Таушанкова, убитого в квартире при задержании. Об этом в своём-телеграм канале написал глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Защитник рассказал, что постановление о срочном обыске в квартире Таушанкова следователь МВД вынесла поздно вечером 31 мая. Но постановление не предъявили, так как во время проникновения правоохранителей в квартире Владимир Таушенков был убит. Его родители в этот момент находились в полицейском отделе.

После смерти екатеринбуржца осмотром квартиры занимались уже сотрудники СК. Чиков уверяет, что следователь полиции, выдав ордер, нарушила 182 статью Уголовно-процессуального кодекса, так как оснований для обыска в квартире не было.

Ранее мы рассказывали о том, что в Екатеринбурге во время штурма квартиры убит 27-летний мужчина, укравший 4 рулона обоев.