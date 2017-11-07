Суд отстранил от работы главу рекламного оператора "Корпорация Руан" Вячеслава Ананских на три года. Такая информация появилась в картотеке Федеральной налоговой службы.

Суд отстранил от работы главу рекламного оператора "Корпорация Руан" Вячеслава Ананских на три года. Об этом пишет "Фонтанка".



В материалах ФНС поясняется, что решение было принято судьей Татьяной Ушаковой еще 29 июля, однако известно об этом стало только сейчас.



Поводом стало обращение МИФНС №15, уличившая предпринимателя в нарушении ч.5 ст. 14.25 КОАП РФ (повторное непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе).



Впрочем сам Ананских пост покидать не намерен. По его словам, о решении суда ему стало известно только в конце октября. Также он заявил, что уже подал иск о признании решения недействительным.

