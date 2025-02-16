Суд отправил в СИЗО автора комментариев с призывами атаковать Москву и Петербург

Кирилл Селезнев проведет в изоляторе почти два месяца.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в публичных призывах к террористической деятельности. Фигурантом уголовного дела стал Кирилл Селезнев, который, по версии следствия, оставлял в мессенджере комментарии с требованием наносить удары по российским городам с использованием беспилотных летательных аппаратов. Информацию о решении суда распространила объединенная пресс-служба судов города.

Уголовное дело в отношении Селезнева возбуждено по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности. Как полагают следователи, противоправные действия мужчина совершал на протяжении почти года. Впервые подозрительный комментарий появился в конце июля 2023 года в одном из мессенджеров — тогда Селезнев призывал к нанесению ударов по Москве. Однако спустя время, 3 марта 2024 года, в том же канале он вновь выступил с провокационным заявлением, предлагая использовать дроны для уничтожения столицы и Санкт-Петербурга.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника накануне судебного заседания. В ходе допроса ему было предъявлено обвинение. На заседании по избранию меры пресечения фигурант просил суд не отправлять его в следственный изолятор, а назначить более мягкое ограничение. Однако судьи, изучив обстоятельства дела и характер преступления, не нашли оснований для смягчения. Суд постановил заключить Кирилла Селезнева под стражу, установив срок ареста до 12 апреля 2026 года.

Ранее на Piter.TV: на улице Дмитрия Устинова петербуржец напал на мужчину с ножом из ревности.

Фото: Piter.TV