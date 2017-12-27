Суд сохранил Петербург от гей-мероприятий

Петербургский суд встал на сторону чиновников в вопросе согласования проведения мероприятий в защиту нетрадиционной ориентации.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что 16 января Смольнинский районный суд отказал в согласовании следующих мероприятий: