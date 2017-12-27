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Суд сохранил Петербург от гей-мероприятий
Вчера, 18:10
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Shdaria
398

Суд сохранил Петербург от гей-мероприятий

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Петербургский суд встал на сторону чиновников в вопросе согласования проведения мероприятий в защиту нетрадиционной ориентации.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что 16 января Смольнинский районный суд отказал в согласовании следующих мероприятий:
 
1. Митинга с призывом к превращению Санкт-Петербурга в центр европейского гей-туризма;
 
2. Шествия Санкт-Петербургского гей-парада;
 
3. Митинга с призывом к исполнению;
 
Трое активистов просили суд признать отказы Комитета незаконными и обязать согласовать проведение заявленных публичных мероприятий. Однако суд принял сторону властей Петербурга и признал решение чиновников законным.
 
 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , петербург не будет столицей
Категории: Новости СПб Лента новостей

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