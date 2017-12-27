Суд сохранил Петербург от гей-мероприятий

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что 16 января Смольнинский районный суд отказал в согласовании следующих мероприятий:
1. Митинга с призывом к превращению Санкт-Петербурга в центр европейского гей-туризма;
2. Шествия Санкт-Петербургского гей-парада;
3. Митинга с призывом к исполнению;
Трое активистов просили суд признать отказы Комитета незаконными и обязать согласовать проведение заявленных публичных мероприятий. Однако суд принял сторону властей Петербурга и признал решение чиновников законным.