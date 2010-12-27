Экс-владелец ГК "Город" Руслан Ванчугов вышел на свободу

Хозяева строительной фирмы проходят по делу о мошенничестве.

В четверг, 30 мая, городской суд Санкт-Петербурга отказал в ходатайстве о продлении срока домашнего ареста бывшему владельцу ГК "Город" Руслану Ванчугову. По решению судьи бизнесмен выйдет на свободу. Его брат Максим Ванчугов пробудет под домашним арестом до 2 сентября. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, что хозяева строительной фирмы проходят по делу о мошенничестве. По версии следствия, совладельцы ГК "Город" незаконно распоряжались средствами дольщиков и получали права на их квартиры. Ущерб петербуржцев и государства по этому делу оценивается в 1.2 млрд рублей. Объем документов по уголовному делу превышает 851 том.

Основными потерпевшими по делу проходят дольщики ЖК "Морская звезда", "Прибалтийский" и "Ленинский парк".

Фото: Piter.TV