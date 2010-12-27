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Суд оставил в силе пожизненный срок бывшему полицейскому из Колпино
Сегодня, 20:05
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nadezhda_sib

Суд оставил в силе пожизненный срок бывшему полицейскому из Колпино

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Экс-правоохранитель участвовал в убийстве людей.

Верховный суд оставил пожизненный приговор для бывшего участкового полицейского из Колпино. Ранее мужчина подал на апелляцию. Дело экс-правоохранителя связано с убийством шести человек.

Судом нижестоящей инстанции было установлено, что бывший участковый 39-го отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району возглавлял группу преступников. С 2011 по 2015 год злоумышленники убивали людей, чтобы завладеть их недвижимостью. Сергей Курехин лично участвовал в расправе, задушив двух человек. Также он организовал убийство четырех граждан. 

В марте 2019 года мужчину приговорили к пожизненному сроку, мера наказания останется без изменений. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Генпрокуратуре РФ рассказали о новом виде фальшивых купюр. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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