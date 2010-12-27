Петербуржца судили за продажу микрофона

Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

Куйбышевский районный суд оштрафовал местного жителя, пытавшегося продать GSM-радиомикрофон. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, подсудимый приобрел у неизвестного техническое средство, предназначенного для негласного получения информации, а затем попытался его сбыть. В пресс-службе судов отметили что обвиняемый не имеет лицензии на работу с техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации. Аппаратуру он продал за 6 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину полностью признал. Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

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