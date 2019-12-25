Арестованный адвокат вернул клиенту деньги за неоказанную помощь

Исполнению договора помешал арест адвоката.

Невский районный суд Петербурга вынес решение по иску клиента адвокатской коллегии к адвокату о расторжении договора. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В декабре 2018 года Игорь Панасюк и адвокат Владимир Подоприхин из петербургской коллегии адвокатов "Глобал Консалтинг" заключили договор об оказании юридической помощи. Панасюк оплатил 100 тысяч рублей, но Подоприхин так и не приступил к выполнению договора, поскольку был арестован. Клиент посчитал арест адвоката невозможностью исполнить договор и существенным изменением обстоятельств и попросил расторгнуть договор, взыскав с юриста деньги.

Подоприхин согласился с иском из СИЗО, попросив дать ему полгода для выполнения условий бывшего клиента: под арестом последовать решению суда было невозможно. В настоящий момент Подоприхин полностью погасил задолженность перед Панасюком.

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