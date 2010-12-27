Суд обязал РЖД установить звукоизолирующие экраны в пригородах Петербурга

Транспортная прокуратура обжаловала решение Куйбышевского суда.

18 апреля суд Санкт-Петербурга обязал "Российские железные дороги" решать проблему с шумом от "Сапсанов" в Колпинском районе. Около спального района установят шумозащитные экраны.

По информации пресс-службы депутата Госдумы Михаила Романова, на установку щитов суд дал срок полгода. Ранее региональная прокуратура совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" Управления Роспотребнадзора провела проверку, в ходе которой было установлено, что в поселке превышена норма шума.

Транспортная прокуратура обратилась в Куйбышевский районный суд, однако суд отказал в удовлетворении иска на РЖД. После этого петербургский прокурор по транспорту обжаловал решение в городском суде.

"Российские железные дороги" обязали установить экраны в поселках Петро-Славянка, Усть-Ижора, Понтонный и Металлострой.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что с 1 июля билет на "Сапсан" будет стоить 1906 рублей.

Фото: "ВКонтакте" / Сапсан