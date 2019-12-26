Суд арестовал петербуржца за помощь в подготовке удара по НПО Импульс

Александр Бигулов обвиняется в пособничестве в подготовке теракта. По версии следствия, он передал кураторам снимки автомобилей на парковке НПО "Импульс" для нанесения ракетно-дронового удара.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Бигулова. Фигуранту инкриминируют пособничество в планировании и осуществлении террористического акта. Срок содержания под стражей установлен до 1 сентября.

По данным следствия, мужчина был задержан накануне. С февраля 2022 по апрель 2026 года он, разделяя оппозиционные настроения к действующей власти и являясь противником специальной военной операции, вступил в контакт через мессенджер с неустановленным представителем украинских спецслужб и согласился оказывать содействие. В мае 2026 года по заданию куратора Бигулов провёл фотосъёмку автомобилей, припаркованных у здания НПО "Импульс", и передал снимки через интернет. Следствие полагает, что эти материалы должны были быть использованы для нанесения ракетно-дронового удара по объектам предприятия.

В обоснование ходатайства об аресте следствие указало, что в телефоне задержанного обнаружены сообщения, свидетельствующие о намерении покинуть Россию и переехать на постоянное жительство в Европейский союз, а также контакты, зарегистрированные на Украине, в том числе представителей украинских спецслужб.

НПО "Импульс" ведёт историю от конструкторского бюро, созданного в 1960-х годах. Предприятие специализируется на разработке, производстве и сопровождении специальных информационно-управляющих систем для вооружённых сил.

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Фото: Piter.TV