Суд Петербурга взыскал 140 тыс. рублей с мужчины за погром в СИЗО

Горожанин повторил свою выходку через месяц.

Невский суд Петербурга вынес решение по иску ФКУ СИЗО-1 к местному жителю Николаю Головачёву за разбитые им камеры видеонаблюдения. Горожанин дважды разбил камеры, передает объединенная пресс-служба судов города в среду, 9 февраля.

Так, первый инцидент произошел в конце февраля прошлого года. Головачев будучи под стражей ручкой от окна разбил камеры видеонаблюдения. Тогда он заявил, что поругался с соседями по изолятору и таким образом пытался добиться перевода в одиночную камеру.

Позже ровно через месяц мужчина залез на подоконник, несколько раз ударил рукой по камере, а затем вырвал её с проводами и бросил на металлическую кровать. Арестант признал свою вину.

В результате с Головачева взыскали 140 086 рублей за сумму покупки, доставки и установки.

Ранее в Мурино неофициально открылся первый отдел полиции. По данным издания, официально отдел заработает в апреле этого года.

Фото: Piter.tv

