Суд Петербурга рассмотрит дело бизнесмена о 55-миллионных махинациях с песком

Заместитель директора СПбГАСУ получила взятку за поддельную справку о качестве закупленного ранее на 38,2 млн рублей песка и других работ, за что в итоге государственная казна заплатила 55 млн.

Суд Петербурга арестовал Анатолия Трескина, директора ООО "СВ Дом", который выступал субподрядчиком в реконструкции аэропорта в Великом Устюге. Он обвиняется в попытках принуждения к ложной даче показаний и не доведённых до конца намерений в даче взятки, передают в объединенной пресс-службе судов города.

Весной 2019 года неизвестный от имени "СВ Дом" и "МБС" похитил бюджетные деньги, выделенные на реконструкцию воздушной гавани в Вологодской области. Провернуть это удалось при помощи фальшивой экспертизы в петербургском архитектурно-строительном университете и взятки в 5 млн рублей.

По материалам дела, заместитель директора СПбГАСУ получила взятку за поддельную справку о качестве закупленного ранее на 38,2 млн рублей песка и других работ, за что в итоге государственная казна заплатила 55 млн.

Анатолия Трескина 12 июля задержали после обращения замдиректора института. Трескину в качестве меры пресечения избрали запрет определённых действий.

Ранее петербурженку заключили под стражу по делу о съемке детского порно.

Фото: Piter.tv

