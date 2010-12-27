Колпинский суд продлил арест банкира Владимира Антонова

Предприниматель до середины ноября оказался под арестом.

В Колпинском районном суде продлили арест фигуранту дела относительно банка "Советский". Владимир антонов останется под стражей до 18 ноября. Об этом сообщает адвокат петербуржца, обвиняемого в хищении денежных средств.

Суд продлил арест на три месяца. Мы, безусловно, будем обжаловать это решение, поскольку считаем его необоснованным добавил Игорь Решетников

Защитник также отметил, что следователь просил изменить меру пресечения антонова на домашний арест. Такое обращение поступило в Выборгскую районную инстанцию. Однако, ходатайство было отклонено. После этого обвинение обратилось в суд города Колпино с требованием продления ареста гражданина.

Напомним, что Антонову вменяется хищение 15 миллионов рублей. Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Фото: Piter.tv