Суд Петербурга оштрафовал центр по борьбе с ВИЧ на 300 тысяч рублей

Организацию оштрафовали по закону об «иностранных агентах».

В пятницу, 19 июля, стало известно о том, что Красногвардейский районный суд оштрафовал центр социально-информационных инициатив "Действие" на 300 тысяч рублей. Информацию опубликовали на официальном сайте суда.

Организация занимается профилактикой ВИЧ и защищает ЛГБТ интересы. Штраф центру назначили по причине работы без включения в реестр иностранных агентов. Само "Дейсвтие" свою принадлежность к иноагентам не признаёт.

Отметим, что иноагентом организацию признали ещё в 2018 году, когда проверка сочла, что средства фонда — "опосредованное иностранное финансирование", а репосты во "ВКонтакте" о пенсионной реформе со страницы портала "Парни Плюс" — "политическая деятельность".

Фото: vk.com/center_action