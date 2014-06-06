Суд Петербурга ликвидировал городское "Латышское общество"

Представители общества не явились в суд, несмотря на то, что были уведомлены.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти к общественной организации "Санкт-Петербургское Латышское общество". Об этом 10 июля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Ранее в отношении ответчика была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что организация не осуществляла деятельность, направленную на достижение уставных целей, устав организации не соответствовал российскому законодательству, а также были обнаружены другие нарушения. Представители общества не явились в суд, несмотря на то, что были уведомлены. Суд принял решение о ликвидации организации.

"Санкт-Петербургское Латышское общество" было региональной общественной организацией, которая объединяла латышей в Петербурге. Ее представительство находилось на Моховой улице.

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Фото: Piter.TV