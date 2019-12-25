Суббота в Петербурге будет теплой, ветреной и немного снежной

Температура воздуха составит +2...+4 градуса.

В субботу, 13 марта, в Петербурге будет тепло, но немного ветрено и снежно. Более подробный прогноз дал на своей странице в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптическая ситуация, по словам Леуса, будет определяться теплым сектором атлантического циклона, немецкие синоптики нарекли его "Клаусом". Благодаря ему в городе сохранится облачная и ветреная, до 10 м/с, погода, а также небольшой снег, переходящий в мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит +2...+4 градуса, что на пару градусов превышает климатическую норму. По области ожидается от 0 до+5 градусов, атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст.

Весна в Петербурге почувствуется уже на следующей неделе.

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