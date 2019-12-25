Студентов Петербурга научат быть лидерами волонтерского движения

100 участников пройдут образовательную программу повышения квалификации "Организатор донорского движения" по тематике донорства крови и костного мозга, медицинской грамотности и проектной деятельности

В пятницы, 17 сентября, начнется "Выезд донорского актива" и продлится до 19 сентября. Мероприятие рассчитано для студентов-волонтеров, занимающихся донорской активностью в вузах, ссузах и домах молодёжи города. Об этом сообщили комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Всего сто участников должны пройти образовательную программу повышения квалификации, которая затронет тематику донорства крови и костного мозга, медицинской грамотности и проектной деятельности. После аттестации уже дипломированные специалисты, которые получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Студенты узнают, как собрать группу единомышленников, как мотивировать волонтеров, как не допустить эмоционального выгорания, договориться с администрацией вуза и многое другое. Помимо этого специалистам расскажут, зачем нужно донорство крови и костного мозга, чтобы активисты сами могли грамотно отвечать на вопросы будущих доноров.

Ранее мы писали, что петербуржцев приглашают вступить в регистр доноров костного мозга.

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