Петербуржцев приглашают вступить в регистр доноров костного мозга

Чтобы вступить в регистр нужно заполнить анкету и сдать одну пробирку крови (около 9 мл).

Фонд "Страна Помогает" организует акцию по вступлению в регистр потенциальных доноров костного мозга 15 сентября в двух отделениях переливания крови города. Акцию приурочили к Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается 19 сентября. Об этом сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Горожан приглашают пройти процедуру типирования в НИИ Гематологии и трансфузиологии и в Городской больнице №15. Регистрацию на акцию можно пройти по ссылке.

Донорам нужно заполнить анкету и сдать одну пробирку крови. Кровь отправится в лабораторию, затем данные генотипа потенциального донора занесут в регистр доноров костного мозга. В случае, если найдется генетический "близнец", с потенциальным донором тут же свяжутся.

Директор фонда Дмитрий Кацуба рассказал, что генетический "близнец" может стать последним шансом на спасение. На данный момент количество доноров в регистре едва превышает 100 000 при населении России в 144,4 миллиона человек. Расширение регистра – единственный способ увеличить этот шанс.

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