Студенты-юристы воссоздали Нюрнбергский процесс в актовом зале Смольного

Они показали ключевые сцены суда над Германом Герингом, Рудольфом Гессом и другими.

В актовом зале Смольного студенты-юристы представили Спектакль-реконструкцию Нюрнбергского процесса. Они показали ключевые сцены суда над Германом Герингом, Рудольфом Гессом и другими представителями преступного нацистского режима. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Постановщиками и актерами стали студенты петербургского филиала Университета прокуратуры Российской Федерации. После завершения спектакля коллективу вуза вручили благодарность за вклад в патриотическое воспитание молодежи и противодействие фальсификации истории России.

Фото: пресс-служба Смольного

