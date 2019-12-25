Студенты-медики рассказали, как сделали фото, ставшее вирусным

Снимок был сделан в палате Центральной медико-санитарной части №38, расположенной в городе Сосновый Бор.

Недавно в интернете разлетелся снимок: на полу у кровати тяжело больного спят три медике в специальных костюмах. Об этом сообщил "Мегаполис".

Снимок сделала сотрудница Центральной медико-санитарной части №38, которая находится в Сосновом бору. Девушка сфотографировала монитор – камера размещена в палате. Старшая медсестра коронавирусного отделения выложила фото в интернет и пояснила, что студенты провели в палате всю ночь.

Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Лёше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене. Ребята, вы крутые написал врач в соцсети.

Пациенты пришли в палату ночью, чтобы успокоить пациентку, когда узнали, что у нее началась паника из-за кислородной маски. Ребята решили не уходить из палаты и устроились на полу.

Всё началось в полночь. На тот момент у нас уже была отработана смена прошлого дня — с двух до восьми. Мы сдали свою смену, пришли новые ребята. Но работы было так много, что нам пришлось в два часа ночи снова выйти на работу рассказал один из героев истории Расуль Назаров.

Специалист уточнил, что изображенные на фото медики не спят, а а наблюдают за пациенткой и ее показателями на мониторах.

В Петербурге развернули 12,3 тыс. коек для больных с COVID-19.

Фото: "Мегаполис"