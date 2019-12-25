В Петербурге развернули 12,3 тыс. коек для больных с COVID-19

В настоящее время свободны чуть больше 22% коек.

В четверг, 31 декабря, на странице комитета по здравоохранению города в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в медучреждениях Петербурга в развернули более 12 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Из них, как отмечают специалисты, свободно более 22%.

Свободны 2 739 коек, что составляет 22,2%. К ИВЛ подключены 417 человек говорится в сообщении.

В новогодние праздники будут работать 502 бригады скорой медицинской помощи, в том числе 35 реанимационных бригад. У всех медиков есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, в достаточном количестве есть лекарственные средства и запас кислорода.

Петербург лидирует по суточной смертности от COVID-19.

Фото: Piter.TV