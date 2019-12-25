В Петербурге развернули 12,3 тыс. коек для больных с COVID-19

В четверг, 31 декабря, на странице комитета по здравоохранению города в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в медучреждениях Петербурга в развернули более 12 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Из них, как отмечают специалисты, свободно более 22%.
Свободны 2 739 коек, что составляет 22,2%. К ИВЛ подключены 417 человек
говорится в сообщении.
В новогодние праздники будут работать 502 бригады скорой медицинской помощи, в том числе 35 реанимационных бригад. У всех медиков есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, в достаточном количестве есть лекарственные средства и запас кислорода.
Петербург лидирует по суточной смертности от COVID-19.
Фото: Piter.TV
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