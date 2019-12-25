Петербург лидирует по суточной смертности от COVID-19

Северная столица лидирует по суточной смертности от коронавируса, сообщает оперштаб в канун Нового года.
За последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 84 человека. Петербург обогнал Москву и другие регионы России. Последний показатель не дотянул до анти-рекордного уровня, когда 8 декабря по итогам прошедших суток было зафиксировано 86 смертей.
Напомним, что запрет на массовые мероприятия продлили в Петербурге до 31 января.
Фото: Piter.TV
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Заранее большое человеческое спасибо.