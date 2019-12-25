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Петербург лидирует по суточной смертности от COVID-19
Сегодня, 15:44
254
smirenny

Петербург лидирует по суточной смертности от COVID-19

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За последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 84 человека.

Северная столица лидирует по суточной смертности от коронавируса, сообщает оперштаб в канун Нового года. 

За последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 84 человека. Петербург обогнал Москву и другие регионы России. Последний показатель не дотянул до анти-рекордного уровня, когда 8 декабря по итогам прошедших суток было зафиксировано 86 смертей. 

Напомним, что запрет на массовые мероприятия продлили в Петербурге до 31 января.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, суточная смертность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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vladantonin
Сегодня 16:47

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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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