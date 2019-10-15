Студенты петербургского филиала ВШЭ поддержали Егора Жукова

Молодые люди требуют освободить их коллегу.

Студенты петербургского кампуса Высшей школы экономике записали видео в поддержку задержанного Егора Жукова. Молодые люди запустили флешмоб с хэштегом #СвободуЕгоруЖукову и призвали студентов других университетов подключиться к акции. 10-минутное видео появилось 15 октября в группе ВКонтакте "Блог Жукова".

"Мы требуем освободить Егора. Нашему коллеге грозит реальный уголовный срок за высказывание своей позиции на открытой медиаплощадке", - заявили молодые люди.

Участники флешмоба подчеркнули, что только солидарность поможет спасти Егора Жукова и других политзаключенных.

Напомним, студент московского кампуса НИУ ВШЭ обвинялся по делу о массовых беспорядках в столице России 27 июля, позже это дело было прекращено. Теперь молодой человек обвиняется по части 2. ст.280 УК РФ "Призывы к экстремистской деятельности в Интернете" и находится под домашним арестом.

Видео: "Блог Жукова" / ВКонтакте