Студенты Ленобласти презентуют документальный спектакль "За чертой"

Особенность спектакля в том, что он проходит не на одной сцене – коридоры и аудитории становятся частью театральной площадки, на которой разворачиваются события.

Во Всероссийский год театра студенты областного колледжа культуры и искусства ищут новые театральные формы.

Народный самодеятельный коллектив театр-студия "На Гороховой" завершил работу над документальным спектаклем "За чертой". Спектакль основан на реальных историях и рассказывает о жизни пожилых людей в домах престарелых.

Особенность спектакля в том, что он проходит не на одной сцене – коридоры и аудитории становятся частью театральной площадки, на которой разворачиваются события. Зрители вместе с актерами следуют из одного помещения в другое, где становятся свидетелями откровенных историй и признаний.

Перед творческой группой стояла непростая задача – исследовать театральными средствами тему ненужности, старости, времени и осмысления себя. В течение полутора лет студенты встречались с жителями домов престарелых, брали у них интервью, записывали истории жизни. При создании спектакля использовался метод горизонтального театра, когда все участники процесса становятся соавторами. В этом театре зрители, актеры, художники и режиссеры – все равны.

Премьерный показ спектакля состоится 11 апреля.

Источник: пресс-служба региона