Студенты Академии Штиглица отреставрируют мозаику на фасаде школы в Ковенском переулке

Реставрацию и монтаж мозаичного панно планируют завершить летом 2022 года.

Студенты Академии Штиглица отреставрируют советскую мозаику на фасаде школы олимпийского резерва №1. С просьбой привести в порядок панно ранее обратились в администрацию жители Центрального района. Десять квадратных метров мозаики будут восстанавливать из современных материалов в стенах Академии под руководством специалистов.

Основой является керамогранит. Это мозаика находится в агрессивной среде, на улице, не в интерьере, поэтому мы подбирали материал, как на фасаде. Этот материал обрабатываем, накалываем и распиливаем на модули. Александр Шевардин, заведующий кафедрой монументально-декоративной живописи

Мозаичное панно в Ковенском переулке было создано в 1970-х годах из колпинской плитки по технологии обратного набора. Автор мозаики, член совета профессоров академии Василий Гусаров будет принимать участие в реставрации. Работы по монтажу мозаичного панно обещают завершить летом 2022 года, стоимость реставрации оценили в 2 миллиона рублей. В КГИОП отметили, что в городе планируют создать адресную программу советских мозаик, которые требуют реставрации.

Фото и видео: Piter.TV