Студенты Академии Штиглица отреставрируют мозаику на фасаде школы в Ковенском переулке

Студенты Академии Штиглица отреставрируют советскую мозаику на фасаде школы олимпийского резерва №1. С просьбой привести в порядок панно ранее обратились в администрацию жители Центрального района. Десять квадратных метров мозаики будут восстанавливать из современных материалов в стенах Академии под руководством специалистов.
Основой является керамогранит. Это мозаика находится в агрессивной среде, на улице, не в интерьере, поэтому мы подбирали материал, как на фасаде. Этот материал обрабатываем, накалываем и распиливаем на модули.
Александр Шевардин, заведующий кафедрой монументально-декоративной живописи
Мозаичное панно в Ковенском переулке было создано в 1970-х годах из колпинской плитки по технологии обратного набора. Автор мозаики, член совета профессоров академии Василий Гусаров будет принимать участие в реставрации. Работы по монтажу мозаичного панно обещают завершить летом 2022 года, стоимость реставрации оценили в 2 миллиона рублей. В КГИОП отметили, что в городе планируют создать адресную программу советских мозаик, которые требуют реставрации.
Фото и видео: Piter.TV
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