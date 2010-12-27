Студент из Китая убил свою землячку на вечеринке в Петербурге

Полиция нашла подозреваемого в убийстве китайской студентки.

Сотрудникам УМВД по Василеостровскому району удалость найти убийцу студентки из Китая, которую ранее обнаружили раздетой, связанной и с кляпом во рту, сообщает "Фонтанка".

По версии следствия к смерти девушки причастен ее земляк. Полиция устанавливала обстоятельства гибели в течение в двух недель. В результате проверки оперативники задержали подозреваемого ранее молодого человека.

Трагедия произошла 30 ноября в одной из квартир на улице Наличной. Сосед вызвал полицию и пожаловался на то, что граждане Китая устроили вечеринку. В помещении оперативники и медики обнаружили юношу и девушку в невменяемом состоянии. В кровати также нашли тело еще одной 22-летней китайской студентки университета им. Герцена, которая была связана, а во рту у нее находился кляп.

Выжившие участники оргии не смогли сходу объяснить что произошло, так как оба находились в неадекватном состоянии. На сегодняшний день следствие считает, что 23-летний первокурсник Университета аэрокосмического приборостроения подушкой задушил свою землячку. Иностранцы попали в больницу с отравлением. После выписки, молодого человека задержали на двое суток в рамках уголовного дела об убийстве.