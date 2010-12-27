Студент ГУАП из Китая лишился машины на Васильевском острове

У студента Санкт-Петербургского университета авиационного приборостроения угнали иномарку на Васильевском острове. Об этом сообщает "Конкретно.ру".
Серый Hyindai Solaris 2013 года выпуска исчез в ночь на 8 сентября от дома 12/1 по улице Вадима Шефнера. Хозяином авто является 27-летний гражданин Китая.
Как рассказал автовладелец, второй комплект ключей ему не передавался при покупке. Документы на автомобиль находились в салоне. Материальный ущерб составил 450 000 рублей.
Автомашина застрахована, сигнализацией не оборудована.