Студент ГУАП из Китая лишился машины на Васильевском острове

Стоимость пятилетней иномарки составляет около полумиллиона рублей.

У студента Санкт-Петербургского университета авиационного приборостроения угнали иномарку на Васильевском острове. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Серый Hyindai Solaris 2013 года выпуска исчез в ночь на 8 сентября от дома 12/1 по улице Вадима Шефнера. Хозяином авто является 27-летний гражданин Китая.

Как рассказал автовладелец, второй комплект ключей ему не передавался при покупке. Документы на автомобиль находились в салоне. Материальный ущерб составил 450 000 рублей.

Автомашина застрахована, сигнализацией не оборудована.