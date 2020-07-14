Строительство моста через Лену могут закончить на год раньше срока

Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Стало известно, что правительство Республики Саха вместе с Минтрансом РФ проработали вопрос, касающийся сокращения сроков завершения строительства и новой финансовой модели. При этом предполагается, что изменение сроков не повлияет на долю федерального финансирования проекта. Окончательного решения о сокращении сроков строительства на данный момент не принято.

На сегодняшний день Якутск и часть региона, расположенная на левому берегу реки Лена, остаются без круглогодичного наземного транспортного сообщения с остальной Россией. Глава региона Айсен Николаев уверен, что это негативно сказывается на развитии экономического сектора республики.

Николаев полагает, что строительство моста привлечет в республику более 200 млрд рублей инвестиций.

Видео: Youtube/ИНЦИДЕНТ