ШМСД в Петербурге признали проектом общегосударственного значения

Строительство Широтной магистрали получило особый правовой статус.

Правительство России присвоило проекту строительства Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге статус общегосударственного. Соответствующее распоряжение №2274-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин 25 августа 2026 года.

В пресс-службе Смольного пояснили, что новый статус подчёркивает значимость магистрали для транспортной системы Северо-Запада. ШМСД свяжет федеральные трассы с морским портом Петербурга.

В настоящее время ведётся подготовка территории для строительства 2–4 этапов. На этапах 2 и 4.1 уже начали возводить основные конструкции, получены разрешения на строительство. Плановый срок ввода магистрали — 2029–2031 годы.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнёрства. Из федерального бюджета на его реализацию выделят 90 млрд рублей. Финансированием, строительством и эксплуатацией 2–4 этапов на платной основе занимается ООО "Широтная Магистраль Северной Столицы" по концессионному соглашению от 20 ноября 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что второй этап ШМСД от Витебского до Союзного одобрен экспертизой.

Фото: Инвестиционный портал Петербурга