Эксперт: стратегия развития внутреннего рынка СПГ говорит о ставке России на криоАЗС

Указ об утверждении этого уже подписал Владимир Путин - поставлена задача развивать внутренний рынок сжиженного природного газа.

Новая доктрина энергетической безопасности предполагает использование сжиженного природного газа по трем ключевым направлениям Об этом рассказал ФБА "Экономика.Сегодня" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Речь идет о снабжении станций, которые не подключены к газопроводам, поставкам населения из удаленных районов и развитии криоАЗС. Указ об утверждении этого уже подписал Владимир Путин - поставлена задача развивать внутренний рынок сжиженного природного газа. В документе говорится, что "развитие внутреннего рынка сжиженного газа нужно для обеспечения энергетической безопасности удаленных от Единой системы газоснабжения территорий".

Производство СПГ делится на две больших части. Крупнотоннажное производство СПГ является главной, так как производит наибольший объем сжиженного газа в сутки. Сюда можно отнести завод "Газпрома" на Сахалине и проекты "Новатэка" на Ямале. Крупнотоннажное производство в основном работает с прицелом на международные экспортные проекты. Но есть среднетоннажное и малотоннажное производства, которые производят от десятков до сотен тысяч тонн СПГ в год. Они в большей степени ориентированы на внутренний рынок. Малотоннажное производство на территории РФ существует не первый год. Например, установка сжижения работала на базе автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Развилка". Сжиженный природный газ оттуда шел на обеспечение неких генерирующих установок, для производства электроэнергии, то есть его загружали в специальные автоцистерны и везли потребителю. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Около месяца назад в Ленобласти открыли СПГ- завод "Криогаз-Высоцк" - первый проект на Балтике. В состав комплекса входят 3 объекта, а ключевым считается завод по производству сжиженного газа.

Завод на Балтике позволяет России занять новую образующуюся нишу в части поставок судового морского топлива. По мнению эксперта, запрет на использование морскими судами топлива с высоким содержанием серы открывает хорошие перспективы для российских производителей сжиженного природного газа. Вячеслав Кулагин, директор Центр изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ закупит валюты на 300 миллиардов рублей.

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