Страшное видео из Хакасии: туристов откапывают из-под снежного завала

В Хакасии снежная лавина накрыла нескольких туристов в Орджоникидзевском районе. Пятерых удалось откопать из-под снега, двое погибли.

В сети опубликовали видео с места, где очевидцы откапывали из-под снежной лавины туристов. Сход произошел в субботу, 13 января. В результате в снежном плену оказались семь человек. Инцидент увидел отдыхавший на склоне молодой человек. Он и бросился спасать людей. Первого мужчину откопал в одиночку. Потом на помощь подоспели другие очевидцы.

Всего из завалов достали пятерых человек. Еще двоих спасти не удалось. К моменту прибытия спасателей, туристы уже обнаружили погибших под снегом.

Осложнялось все тем, что сход лавины произошел в труднодоступном месте. К нему можно добраться только на снегоходах, что и сделали пострадавшие.

Видео: Youtube / Запад24