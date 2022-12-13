Стоматолог объяснил, когда нужно исправлять прикус

По словам Лобанова, к ортодонту стоит обратиться, когда зубы начинают меняться на постоянные.

Имплантолог-пародонтолог Сергей Лобанов рассказал, когда нужно исправлять прикус. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Лобанова, к ортодонту стоит обратиться, когда зубы начинают меняться на постоянные. Начать корректировать прикус нужно с детского возраста, чтобы сильно облегчить задачу во взрослом возрасте, добавил врач.

Нарушают формирование правильного прикуса и местоположения зубов откусывание ниток, грызение семечек, долгое сосание соски в детском возрасте. Кроме того, к неправильному прикусу может привести ранее удаление молочных зубов.

Стоматолог: вести ребенка к врачу нужно с первого прорезавшегося зуба. Такая частота связана с тем, что в молочных зубах и несформированных постоянных процессы развиваются очень быстро.

Фото: piter.tv

