Столб кипятка на улице Жени Егоровой ликвидировали

Фонтан горячей воды по дворе дома 12 на улице Жени Егоровой локализовали, сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК".
К 13.30 вода скрылась силами аварийной бригады, специалисты уже установили место нарушения и приступили к ремонтным работам.
Латание трубопровода может занять до восьми часов. Подключенные к прорванной теплосистеме здания не пострадают – их перевели на резервную схему теплоснабжения.
ГУП "ТЭК" напоминает о правил безопасности во время прорыва трубы с горячей водой или ее парения. Необходимо избегать затопленные улицы и сам источник кипятка, выбрать более безопасный пешеходный или транспортный маршрут, не пролегающий по залитым участкам.
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Видео: Piter.tv
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