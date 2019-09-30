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Столб кипятка на улице Жени Егоровой ликвидировали

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Аварийная бригада взялась за ремонт прорванной трубы.

Фонтан горячей воды по дворе дома 12 на улице Жени Егоровой локализовали, сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК".

К 13.30 вода скрылась силами аварийной бригады, специалисты уже установили место нарушения и приступили к ремонтным работам.

Латание трубопровода может занять до восьми часов. Подключенные к прорванной теплосистеме здания не пострадают – их перевели на резервную схему теплоснабжения.

ГУП "ТЭК" напоминает о правил безопасности во время прорыва трубы с горячей водой или ее парения. Необходимо избегать затопленные улицы и сам источник кипятка, выбрать более безопасный пешеходный или транспортный маршрут, не пролегающий по залитым участкам.

Ранее мы узнали, что петербургские фонари смогут раздавать сеть 5G.

Видео: Piter.tv

Теги: кипяток, петербург, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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