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Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

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Например, аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдется около 11 миллионов рублей.

Этим летом поездка в Крым обойдется желающим отдохнуть в пятизвездочном отеле по цене квартиры в Москве. Такое сравнение привели журналисты издания Business FM, ссылаясь на данные туроператоров.

Так аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдется около 11 миллионов рублей. За 20 ночей в июлю с завтраками в пятизвездочном отеле Aquamarine Resort & Spa в Севастополе придется заплатить 497 тысяч рублей, в августе стоимость снизится до 179 тысяч рублей. В пятизвездочном Mriya Resort & Spa в Ялте за две недели семье с ребенком нужно будет отдать  640 тысяч рублей.

При этом забронировать себе отпуск сейчас будет проблематично. Из-за высокого спроса большое количество номеров уже занято. 

Видео: YouTube / Туристический портал

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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