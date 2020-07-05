Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Например, аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдется около 11 миллионов рублей.

Этим летом поездка в Крым обойдется желающим отдохнуть в пятизвездочном отеле по цене квартиры в Москве. Такое сравнение привели журналисты издания Business FM, ссылаясь на данные туроператоров.

Так аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдется около 11 миллионов рублей. За 20 ночей в июлю с завтраками в пятизвездочном отеле Aquamarine Resort & Spa в Севастополе придется заплатить 497 тысяч рублей, в августе стоимость снизится до 179 тысяч рублей. В пятизвездочном Mriya Resort & Spa в Ялте за две недели семье с ребенком нужно будет отдать 640 тысяч рублей.

При этом забронировать себе отпуск сейчас будет проблематично. Из-за высокого спроса большое количество номеров уже занято.

Видео: YouTube / Туристический портал