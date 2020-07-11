Стивен Кинг продал права на экранизацию сборника If It Bleeds за $3

Писатель заработал на этом $3.

Стивен Кинг продал права на экранизацию произведений из своего сборника "Если кровоточит" ("If It Bleeds"). За каждое из произведений киноделы заплатили "королю ужасов" $1.

Всего в сборник входят четыре произведений: "Телефон мистера Хэрригана", "Крыса", "Жизни Чака" и "Пусть истечёт кровью". Первые три повести будут снимать Netflix и Blumhouse, актер и режиссер Бен Стиллеру и Даррен Аронофски соответственно.

Последний рассказ пока не продан, но по некоторым слухам в его приобретении заинтересованы в HBO.

Видео: YouTube / Simon & Schuster Books