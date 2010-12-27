В "Новой Голландии" поселились гигантские розовые улитки

Авторами арт-объекта выступили международные экоактивисты.

В четверг, 20 июня, в Новой Голландии в Петербурге появились гигантские улитки из переработанного пластика. Авторами работы выступили экоактивисты из группы Cracking Art

Авторы отметили, что такие арт-объекты, с одной стороны, заостряют внимание на важности и влиянии переработки на окружающую среду, а с другой — вдохновляют по-новому увидеть привычные объекты городской среды и жизнь в целом. Увидеть экоулиток можно до 31 октября.

Cracking Art известны тем, что используют скульптурные композиций с животными, Сознательно изменяя внешний вид объектов, они предлагают прохожим пересмотреть свои взгляды на городскую жизнь, вдохновляют по-новому переживать городскую среду. Ранее их работы появлялись в Майами, Милане и Сиднее.

Фото: ВК/Новая Голландия