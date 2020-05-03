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Стефани Майер намекнула на продолжение "Сумерек"

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Попытку продолжить историю писательница предпринимала еще 10 лет назад.

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов. Накануне на официальном сайте писательницы появился таймер с обратным отсчетом. Конец отсчет случится 4 мая 14:30 (по мск). 

В среде фанатов необычные часы связали с анонсом новой книги про приключения вампиров. В 2008 году Майер уже предпринимала попытку продолжить историю и выпустить книгу "Солнце полуночи", где основной сюжет пересказывался от лица Эдварда Каллена. Однако часть книга утекла в сеть и писательница решила повременить с публикацией.

Происхождение таинственного таймера сама  Стефани никак не объяснила и фанатам остается только ждать. 
Видео: YouTube / The Twilight Saga

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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