Стефани Майер намекнула на продолжение "Сумерек"

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов. Накануне на официальном сайте писательницы появился таймер с обратным отсчетом. Конец отсчет случится 4 мая 14:30 (по мск).
В среде фанатов необычные часы связали с анонсом новой книги про приключения вампиров. В 2008 году Майер уже предпринимала попытку продолжить историю и выпустить книгу "Солнце полуночи", где основной сюжет пересказывался от лица Эдварда Каллена. Однако часть книга утекла в сеть и писательница решила повременить с публикацией.
Происхождение таинственного таймера сама Стефани никак не объяснила и фанатам остается только ждать.
Видео: YouTube / The Twilight Saga
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