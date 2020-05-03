Стефани Майер намекнула на продолжение "Сумерек"

Попытку продолжить историю писательница предпринимала еще 10 лет назад.

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов. Накануне на официальном сайте писательницы появился таймер с обратным отсчетом. Конец отсчет случится 4 мая 14:30 (по мск).

В среде фанатов необычные часы связали с анонсом новой книги про приключения вампиров. В 2008 году Майер уже предпринимала попытку продолжить историю и выпустить книгу "Солнце полуночи", где основной сюжет пересказывался от лица Эдварда Каллена. Однако часть книга утекла в сеть и писательница решила повременить с публикацией.

Происхождение таинственного таймера сама Стефани никак не объяснила и фанатам остается только ждать.

Видео: YouTube / The Twilight Saga