Ставропольский вор, открыто обокравший старика в Кингисеппе, задержан

Мужчина украл деньги пенсионера у него на глазах.

Полиция в Ленобласти задержала 27-летнего вора, ограбившего старика в Кингисеппе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленобласти.

3 сентября злоумышленник открыто похитил из квартиры 80-летнего пенсионера крупную денежную сумму. Беспомощность хозяина квартиры не остановила мужчину от похищения более 150 тысяч рублей.

Против уроженца Ставропольского края без постоянного места жительства возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

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Фото: Piter.tv