Саратовец признался в изнасиловании врача поликлиники

Мужчина рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. В сети опубликовано оперативное видео.

55-летний саратовец полностью признал свою вину в изнасиловании врача поликлиники, которая спешила на вызов к больному.

Piter.TV ранее сообщал подробности об изнасиловании врача поликлиники, которая спешила на вызов к больному пациенту в поселке Завокзальный Саратова. Молодая женщина не смогла найти адрес и спросила дорогу у прохожего мужчины. Мужчина вызвался проводить врача до места, завел в безлюдное место и изнасиловал. После содеянного он скрылся, а женщина обратилась в полицию.

Позднее насильник был задержан. Вину свою он признал полностью. В ходе проведенной проверки его показаний на месте, мужчина рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. Известно, что мужчина ранее был судим.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. СУ СК РФ по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее: В Омской области 3 подростка 13, 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю школьницу.

Видео: Следственный комитет России