Саратовец признался в изнасиловании врача поликлиники

55-летний саратовец полностью признал свою вину в изнасиловании врача поликлиники, которая спешила на вызов к больному.
Piter.TV ранее сообщал подробности об изнасиловании врача поликлиники, которая спешила на вызов к больному пациенту в поселке Завокзальный Саратова. Молодая женщина не смогла найти адрес и спросила дорогу у прохожего мужчины. Мужчина вызвался проводить врача до места, завел в безлюдное место и изнасиловал. После содеянного он скрылся, а женщина обратилась в полицию.
Позднее насильник был задержан. Вину свою он признал полностью. В ходе проведенной проверки его показаний на месте, мужчина рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. Известно, что мужчина ранее был судим.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.
СУ СК РФ по Саратовской области
Расследование уголовного дела продолжается.
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Видео: Следственный комитет России
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