Следком задержал подозреваемого в изнасиловании женщины-врача в Саратове

Мужчина предложил проводить медика до дома пациента, затем схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование.

В СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове. Женщина узнала в задержанном мужчину, который совершил в ее отношении противоправные действия. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Напомним, накануне около 17:30 врач одной из поликлиник направлялась по вызову на дом дом к пациенту в поселке Завокзальный. Медику было не найти нужный дом, она спросила дорогу у незнакомого мужчины. Он предложил проводить доктора. Когда мужчина увидел, что рядом никого нет, схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Сотрудники Следкома провели дополнительный осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники.

Фото: Следком