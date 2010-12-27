В Омской области трое подростков изнасиловали несовершеннолетнюю школьницу

Зачинщик изнасилования оказался младше своей жертвы.

В Омской области, 17 сентября, трое несовершеннолетних изнасиловали сверстницу.

По версии следствия, около 21 часа 17 сентября школьница из одного из сел Омской области возвращалась домой. На нее напали 3 подростка-школьника местной школы в возрасте 13, 14 и 15 лет. Они затащили сверстницу в безлюдное место и изнасиловали, после чего отпустили.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подростки 14 и 15 лет заключены под стражу. 13-летний подросток не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних.

По одной из версий, зачинщиком изнасилования был самый младший из подростков.

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