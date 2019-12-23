Стас Бутенко о роли цитируемости СМИ и устаревающих правилах рынка

Современная журналистика давно встала на путь универсализма. И речь идёт не только о работе в разных жанрах и с разными темами. Во многих СМИ журналисты не только пишут тексты, но и могут по совмещению быть операторами, видеомонтажёрами, контент-менеджерами, а иногда даже заниматься продвижением и продажей рекламы. Об этой тенденции рассуждал директор Питер.ТВ Стас Бутенко на встрече с членами журналистского клуба “Место встречи - Невский, 70”.

Иванова: Понятно. Скажите, пожалуйста, вы вот слушаете, как вы сказали, эфир в машине, какую-то новость – звоните редактору, и получается, что в каком-то смысле радиостанция может быть ньюсмейкером для интернет-телевидения?

Бутенко: Да. Например, высказывания экспертов в эфире. Почему нет? Да!

Иванова: Почему нет… А вашими новостями пользуются, например, другие СМИ? Вы отслеживаете эти вещи?

Бутенко: Все же понимают, что сейчас на рынке электронных медиа один из ключевых факторов, на который смотрит твой спонсор, твой заказчик, в том числе государственный, – это цитируемость, то, как твое СМИ упоминается. Вот недавно Медиалогия обновила рейтинги, мы в них опять выросли, заняли 10-11-е место пограничное по Петербургу. Рейтинг цитируемости – очень важно: если тебя цитируют коллеги, радио, печать, электронные СМИ, значит, ты генерируешь эксклюзивы, значит, ты не просто переливаешь информацию из пустого в порожнее, значит, что ты не только занимаешься просто публицистикой без новостной составляющей, значит, ты что-то находишь и добываешь. Мы следим, как цитируют нас в радиоэфире, в печати, в СМИ, потому что, когда ты приходишь сейчас к маркетологу, он смотрит не столько даже на просмотры, не столько на какую-то твою статичную аудиторию, потому что у всех аудитории размываются, а показатель цитируемости – один из ТОП-3 показателей, которые сейчас у нас запрашивают наши бизнес-партнеры. Поэтому, чтобы быть крупным СМИ и успешным на рынке, тебя должны цитировать конкуренты. Этого очень тяжело добиться, потому что мы друг друга все не любим, все боремся за один и тот же кусок, и чтобы я конкурента процитировал, тот должен сделать очень хорошо работу.

Иванова: Вот еще очень интересную вещь сказала директор Business FM Тамара Баева, что современная радиостанция, такая как Business FM, не может существовать, распадаясь на части, на отделы, на департаменты: "Вот мы только коммерцией занимаемся, вот мы тут эфир делаем…" И она шикарно сказала, что если редакция будет считать себя главной, то завтра ей вообще не на чем будет вещать. Вот для вас, в вашем средстве массовой информации Piter.TV, вы тоже ощущаете себя единой командой? Или все-таки это специфика Business FM? Или это общая тенденция сейчас?

Бутенко: Я не знаю, общая ли это тенденция, но мне кажется, что выживут только вот… В будущее возьмут не всех, как сказал один замечательный человек. Ну, если понимать, как у нас все обстоит, у нас даже генеральный директор находится, условно говоря, в том же ньюсруме, мы все рядом. Если я скажу, что каждый автор, каждый редактор и даже операторы Piter.TV – это и человек, который сможет нашу услугу продать, и человек, который сможет ее написать, смонтировать, перегнать – это так. Во-первых, все становятся универсалами, все становятся конвергентными, все рядом, и все понимают бизнес-задачи. То есть у нас нет человека-романтика или девочки, которая сидит, красит бровки и оторвана от бизнес-задачи. На каждой планерке мы проговариваем, где мы что сделали в финансовом вопросе, а где не доделали, где каждый из нас может быть более полезен. И главный фактор, которым мы гордимся в нашей компании, – что каждый сотрудник Piter.TV окупает себя, а в целом окупает с прибылью. Мы смотрим: если это не приносит нам прибыли – к сожалению, с ними не получается работать. Каким инструментом этого добиваемся – это уже секретная информация.

Иванова: Знаете, программа есть, "Сам себе режиссер", а у вас, получается, сам себе бизнесмен какой-то просто фактически (смеется). Но мы говорили, что…

Бутенко: Страдает ли от этого частично журналистика? Да, как рынок, как профессия, а потому что… Почему журналист, почему автор-текстовик, почему автор хороших текстов должен думать о заработке? Нет, конечно, но это правило рынка, федеральные СМИ могут себе такое позволить; региональные, которые хотят жить не на государственных дотациях, а на своих доходах, к сожалению, нет. Это бьет по литературе, это бьет по художественной составляющей. Конечно, лучше, когда у тебя есть оператор, осветитель, специалист по звуку, режиссер, помреж, но в интернете можем себе позволить оператора, который – дефис – монтажер, который сам себе режиссер, и если корреспондент рядом с ним на выезд едет, это для него большое счастье, потому что все сокращается.

Иванова: То есть будущее все-таки за такими универсальными СМИ, где люди могут заниматься – либо один человек – разными профессиями либо ощущать себя такой сплоченной единой командой?

Бутенко: Хочется верить, что будущее за разным, что в какой-то момент эта тенденция достигнет своего пика – вселенная сжалась до предела, а потом раскрылась – что все-таки снова будет востребована авторская журналистика, что снова найдутся деньги у заказчиков на большие и сложные форматы, и снова хоть где-то будут лакуны полномасштабного творчества, но сейчас мы все работаем так, чтобы на следующий день, как бы рынок ни обрушился… Надо быть готовым к тяжелым вещам. Сейчас все обстоит так. Я надеюсь, что в будущем про качество вспомнят все.

Оценить весь эфир журналистского клуба "Место встречи - Невский, 70" с участием директора Business-FM Тамарой Баевой и главным редактором Piter.TV Стасом Бутенко можно в разделе "Наши трансляции".