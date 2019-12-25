"Союз" был запущен в интересах Минобороны России.

Стартовавшая с Плесецка ракета успешно вывела на орбиту военный спутник. Об этом сообщили представители Минобороны России. По данным специалистов, в космос отправилась ракета-носитель "Союз-2.1б". Она стартовала с космодрома "Плесецк" в 23:45 по московскому времени.

Стартовавшая с государственного испытательного космодрома в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что старт ракеты, а также выведение спутника на орбиту Земли прошли в штатном режиме.

"Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" стартовала с Плесецка.

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