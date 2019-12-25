"Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" стартовала с Плесецка

Аппараты успешно выведены на орбиту.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи стартовала с Плесецка. Об этом рассказали представители Минобороны России. Чиновники уточнили, что разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат "Гонец-М".

Старт ракеты произошел в 4:14 утра по московскому времени с пусковой установки под номером три (площадка 43). На сопровождение "Союз" взяли наземные средства Воздушно-космических сил. Для ракет класса "Союз-2" данный запуск стал шестым за 2020 год с космодрома Плесецк.

Напомним, что спутник связи "Гонец" является низкоорбитальной подвижной системой. Она необходима для глобального обмена данными со стационарными объектами. Также аппарат организует каналы ретрансляции.

"Союз" со спутником Falcon Eye стартовала с космодрома Куру.

Фото: Роскосмос