Начались съемки нового "Бэтмена" с Паттинсоном

Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2021 году.

Режиссер Мэтт Ривз приступил к съемкам фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. На это намекнул исполнитель роли комиссара Джима Гордона Джеффри Райт, который разместил в Twitter загадочную запись.

Проснулся из-за джетлага в 10 часов вечера и подумал, что опоздал. Сейчас на часах 4:45. Еду в Готэм,

- написал актер.

Сюжет картины развернется в период становления Темного рыцаря. В ленте ему будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2021 году.

Среди других актеров, причастных к проекту называют Зои Кравиц, Энди Серкиса, Пола Дано, Колина Фаррелла, Питера Сарсгаарда, Вуди Харльсона, Джона Хилла, Хлою Грейс Мориц.

Видео: YouTube / BlackView HD