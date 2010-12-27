Парку усадьбы Орловых-Денисовых вернут исторический вид за 31 млн рублей

Территория имеет большое историческое значение. За два года подрядчик преобразит вытоптанные тропинки в красивые дорожки, а также установит лавочки и приведет в порядок растения.

В Санкт-Петербурге скоро начнутся работы по восстановлению старинного парка усадьбы Орловых-Денисовых. Как сообщает Комитет по благоустройству, на данные цели из городского бюджета выделили 31 млн рублей.

Известно, что подрядчик воссоздаст оригинальный ландшафт парка, укрепит берега Графского пруда, а также займется лечением старых деревьев и высадит новые. Площадь парковой зоны занимает 2,68 га, а часть ее находится в границах объекта культурного наследия.

В проект восстановления войдет и благоустройство дорожек, так как, на данный момент, они представляют собой самопроизвольные вытоптанные тропинки. Работы предстоит много и в восстановлении пейзажных композиций. В комитете отмечается, что сейчас парк утратил историческую планировку.

За следующие два года планируется обустройство парка для прогулок. На территории появятся лавочки, урны, лестницы и пандусы. Все необходимые работы планируют завершить до 30 сентября 2019 года.