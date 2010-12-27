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Станцию "Удельная" закрывали на 10 минут
Сегодня, 18:46
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TretyakovaS
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Станцию "Удельная" закрывали на 10 минут

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Вечером 7 ноября для пассажиров подземки стала недоступна станция "Удельная". Причиной закрытия станции стал бесхозный предмет. Впрочем, на проверку потребовалось всего 10 минут.

Вечером 7 ноября станцию синей линии "Удельная" закрывали на 10 минут из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки. 

Пассажиров перестали пускать на станцию в 18.27, а открыли ее уже в 18.37.

Бесхозный предмет оказался не опасен.  

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Теги: метро спб , новости спб
Категории: Новости СПб

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