Станцию "Удельная" закрывали на 10 минут

0 0

Вечером 7 ноября для пассажиров подземки стала недоступна станция "Удельная". Причиной закрытия станции стал бесхозный предмет. Впрочем, на проверку потребовалось всего 10 минут.