Станция метро "Сенная площадь" закрыта из-за бесхоза 

В понедельник, 19 марта, станцию метро "Сенная площадь" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.
в 20-37 ст. Сенная площадь и переходы на ст. Садовая, Спасская закрыты из-за обнаружения бесхозного предмета
сказано в сообщении
Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.
Ранее мы сообщали о том, что на "Чкаловской" из-за ремонта эскалаторов образовалась "пробка" из пассажиров
Фото: Piter.TV
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