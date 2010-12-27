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Станция метро "Сенная площадь" закрыта из-за бесхоза 
Сегодня, 20:49
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IRINA_CHALKINA

Станция метро "Сенная площадь" закрыта из-за бесхоза 

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Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В понедельник, 19 марта, станцию метро "Сенная площадь" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.  Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

в 20-37 ст. Сенная площадь и переходы на ст. Садовая, Спасская закрыты из-за обнаружения бесхозного предмета
сказано в сообщении  

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.  Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте. 

Ранее мы сообщали о том, что на "Чкаловской" из-за ремонта эскалаторов образовалась "пробка" из пассажиров 

Фото: Piter.TV

Теги: закрыта сенная площадь, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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