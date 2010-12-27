Станция метро "Сенная площадь" закрыта из-за бесхоза 

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В понедельник, 19 марта, станцию метро "Сенная площадь" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

в 20-37 ст. Сенная площадь и переходы на ст. Садовая, Спасская закрыты из-за обнаружения бесхозного предмета

сказано в сообщении

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.

Ранее мы сообщали о том, что на "Чкаловской" из-за ремонта эскалаторов образовалась "пробка" из пассажиров

Фото: Piter.TV